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Зеленский о контрнаступлении: верим в успех и кое-что ожидаем от партнеров

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Гаага, Четверг 04 мая 2023 15:48
Зеленский о контрнаступлении: верим в успех и кое-что ожидаем от партнеров Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина верит в успех своего будущего контрнаступления. Продолжается подготовка и ожидаются некоторые вещи по военной поддержке от партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции.

"Мы верим в успех нашего контрнаступления. Это очень важно. Мы делаем максимум. Не только наши военные, но и наше общество. Мы действительно готовимся к контрнаступлению и мы не думаем о том, что у нас может не быть успеха. У меня есть единственная цель. Я уверен, что результата мы достигнем. Я не могу сказать, что 100-процентный успех гарантирован, потому что никто этого не знает", - заявил Зеленский на вопрос о том, что может произойти в случае неудачного контрнаступления ВСУ.

Он отметил, что несколько неправильно говорить об "успехе", если теряешь людей.

"Даже если ты побеждаешь в определенных сферах, вы проигрываете - теряете людей. И эти потери для нас очень болезненны. В любом случае мы пойдем вперед. Мы ожидаем кое-что от наших партнеров", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует контрнаступление и верит, что во время него ей удастся отразить силы России, а также вернуть Крымский полуостров под свой контроль.

Как ранее сказал глава Минобороны Алексей Резников, в глобальном смысле Украина готова к анонсированному ранее контрнаступлению. Ожидаются необходимые погодные условия и решения командования.

Добавим, в интервью РБК-Украина глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что начало решающей битвы между Украиной и РФ близится, но когда именно она будет - это тайна.

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