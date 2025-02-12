Зеленский о контактах РФ и США: решения без Украины будут опасными для всех

"Я просто не уверен, что Путин имеет определенное количество разговоров с Трампом. Я не уверен, что это происходит. Вероятно, их команды на связи", - заявил президент.

Как отметил Зеленский, команда Трампа вероятно активнее контактирует с Москвой, что выливается в многочисленные инсайды в западных СМИ и является разницей со временами, когда Белый дом возглавлял Джо Байден.

"Итак, общались американские и российские спецслужбы. Представители администраций, президенты, они точно общались. Мы это знаем, это было за кадром, подальше от общественности, почти от всего мира. Но они все равно общались", - пояснил президент.

По словам президента, Штаты получили от России ряд сообщений и обсуждали "определенные вещи", но ключевым является то, были ли приняты какие-то решения во время этих контактов, поскольку решения без Украины опасны для всех.

"Очень опасно, если в отношении нас будут принимать решения без Украины. Опасно для всех: и для мира, и для украинцев, и для Европы, и для США", - отметил он.