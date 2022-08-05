Зеленський про конфіскацію російських активів для України: РФ обов'язково заплатить

В Європі та США йде робота над законопроектами, які розширять можливість конфіскації російських активів для України.
Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.
"Всі наші партнери активно над цим працюють. І спалений російськими ударами Донбас, знущання окупантів над Харковом та Миколаєвом, обстріли Запоріжської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської, Київської, Житомиської областей та інших регіонів - це те, за що Росія обов'язково заплатить і політично, і фінансово, і своїм же майбутнім, яке втрачає з кожним ударом по нам", - сказав глава держави.
Нагадаємо, Київ готується до конфіскації близько тисячі об'єктів Росії. Кабмін сьогодні схвалить відповідний проект указу президента.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким Росія та її резиденти можуть позбутися майна на території України.