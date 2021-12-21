Зеленський про конференцію послів України: це не з'їзд політбюро ЦК

Президент України Володимир Зеленський відкрив конференцію всіх послів України. За його словами, це не з'їзд "політичного бюро ЦК (Центрального комітету)".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву президента на конференції.

За його словами, це має бути новий діалог, а не "сухі звіти".

"Наша розмова буде така сімейна та предметна. Це щирий, відкритий діалог. Не просто доповідь. Не з'їзд політбюро ЦК", - заявив він.

За його словами, українська дипломатія має стати жвавою, динамічною.

"Наразі у багатьох процесах Україна змушена наздоганяти. І це неправильно", - вважає він.