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Зеленський: комунікація з Путіним обмежена, але предметна

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський веде обмежену комунікацію з російським лідером Володимиром Путіним. При цьому вона має предметний характер.

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Про це він розповів в інтерв'ю словацькому виданню Hospodarske noviny, передає сайт президента.

Зеленський зазначив, що спілкування з Путіним проходить в нормандському форматі за участю Німеччини і Франції, а також в рамках двосторонніх контактів. Саме в ході прямих переговорів були досягнуті домовленості про транзит російського газу через Україну, а також про режим припинення вогню на Донбасі, який діє з 27 липня.

"Комунікація з президентом Росії обмежена, але предметна. Як перфекціоніст я хотів би більшої ефективності від нашого діалогу", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що діалог з Путіним привів до перемир'я на Донбасі і обміну полоненими, але про відновлення відносин між країнами говорити зарано. За словами Зеленського, це тільки початок діалогу.

У серпні Зеленський відзначав, що якщо не буде діалогу з Путіним, то і не буде результату.

"Якщо немає діалогу - не буде і результату. Це я розумію дуже ясно. Якщо не буде діалогу, якщо не буде телефонних дзвінків, коли це необхідно - не буде і мирного результату. Я в цьому переконаний", - додав він.

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