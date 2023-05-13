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Зеленский: когда мы дойдем до Крыма, то Путину придется искать выход

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что когда украинские военные дойдут до Крыма, то российскому диктатору Владимиру Путину придется искать выход, чтобы жить в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи главы государства с представителями итальянских СМИ.

"Выход точно есть (чтобы жить в мире при Путине, - ред.). У нас будут контрнаступательные действия, мы будем отталкивать (оккупантов - ред.) назад, это точно произойдет. Поддержка его (Путина - ред.) в обществе будет уменьшаться. Он будет вынужден решать внутренние вопросы. Я в этом уверен. А у нас мотивация будет только увеличиваться", - заявил Зеленский.

По его словам, параллельно будет организован саммит по украинской формуле мира.

"Мы привлечем максимальное количество специалистов и стран, разработаем план, который будет понятно, как внедрять. Часть пунктов будет внедрена без России, а для части конечно понадобится потом какой-то представитель", - добавил президент.

При этом он подчеркнул, что Путину придется найти выход, когда ВСУ будут на административных границах Крыма.

"Поверьте мне, когда мы будем на административных границах Крыма, то его поддержка будет уменьшена, его окружение будет давить на него, чтобы найти выход. И ему придется находить его. Не долго осталось", - добавил он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в скором времени будут совершены первые важные шаги в рамках контрнаступления ВСУ.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины