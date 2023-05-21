Зеленский: когда F-16 появится в нашем небе, это будет исторический момент для мира

Передача Украине американских истребителей F-16 станет историческим моментом для Европы и мира. Это определит глобальную архитектуру безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на сессии саммита G7.

"Когда наши пилоты будут знать F-16 и когда в нашем небе появятся эти машины, это будет иметь значение не только для Украины. Это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и мире", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что воздушный щит может быть полноценным только тогда, когда наземные системы ПВО дополняются современными самолетами. По словам президента, Украина выходит на "путь устранения разрыва в возможностях".

Он поблагодарил партнеров за предоставленные системы противовоздушной обороны, а именно Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotale, Samp-T. Зеленский отметил, что они не только дают защиту, но и создают глобальный бренд безопасности для демократии.

"Я благодарен и за решение о тренировке наших пилотов на современных истребителях", - добавил президент.

F-16 для Украины

Украина призывает партнеров создать авиационную коалицию для поставок современных самолетов, в том числе американских истребителей F-16. Союзники, в первую очередь США, исключали возможность передачи Украине F-16, отмечая важность обеспечения ПВО.

Однако недавно несколько европейских стран заявили, что готовы присоединиться к авиационной коалиции, а президент США Джо Байден заявил, что поддерживает начало учения украинских пилотов на F-16. Пока неизвестно, кто, когда и сколько самолетов предоставит.

Однако украинские власти заявили о создании коалиции, а Минобороны намекнуло, что F-16 могут появиться в Украине уже этой осенью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.