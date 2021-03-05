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Зеленський та Кличко - лідери довіри українців, - опитування

Автор: РБК-Україна

Найбільше українці довіряють президенту Володимиру Зеленському та лідеру "УДАРу" Віталію Кличку.

Про це свідчать результати опитування, опубліковані Київським міжнародним інститутом соціології.

Володимиру Зеленському довіряють 39,5%, Віталію Кличку - 33,8% українців.

Сергію Притулі довіряють 31,6% опитаних, Володимиру Гройсману - 31%, Дмитру Разумкову - 28,3%, Юлії Тимошенко - 26,3%, Юрію Бойку - 24,6%, Олегу Ляшку - 23,2%, Ігорю Смешку - 22,4% та Петру Порошенку - 21,9%.

Рівень довіри до інших політиків нижчий 20%, зазначають у КМІС.

Всеукраїнське опитування думки проводилось з 23 лютого до 1 березня 2021 року. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1207 респондентів, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,9%.

Нагадаємо, на початку лютого українці теж найбільше довіряли президенту Володимиру Зеленському та лідеру партії "Удар" Віталію Кличку.

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