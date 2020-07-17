Зеленський про катастрофу MH17: Україна зацікавлена у правді

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна показала себе як надійного міжнародного партнера у розслідуванні авіакатастрофи рейсу MH17 над Донбасом. Суд у Нідерландах проти винуватців трагедії може стати одним з найбільших у світовій практиці за кілька десятиліть.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Президент зробив таку заяву у річницю авіакатастрофи. З моменту збиття літака Boeing-777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 над українським Донбасом пройшло 6 років.

Зеленський нагадав, що кримінальний процес проти винуватців катастрофи розпочався в Нідерландах 9 березня цього року.

"Від початку розслідування цієї трагедії Україна показала себе як надійного міжнародного партнера, зацікавленого у правді. Цей суд обіцяє стати одним з найбільших у світовій практиці за останні десятиліття, адже, крім усього іншого, до нього прикута значна міжнародна увага", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що "ніщо не поверне втрачених життів і не втамує горя рідних і близьких, чиї батьки, діти, друзі загинули в катастрофі".

"Але справедливість має восторжествувати. В ім'я миру та пам'яті всіх загиблих", - додав глава держави.

Нагадаємо, малайзійський Boeing-777 рейсу МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. Жертвами катастрофи стали 298 людей. Основна версія - літак був збитий проросійськими бойовиками з зенітної установки "БУК", яку привезли з території Росії.

Напередодні річниці катастрофи Європейський союз висловив сподівання, що Росія має взяти на себе відповідальність за цю трагедію.