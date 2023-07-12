Зеленский о кассетных снарядах для Украины: посмотрите на это как на справедливость

Российские военные бьют кассетными снарядами по территории Украины, убивая мирных людей. В то же время, Украина будет использовать боеприпасы только по военным целям захватчиков на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на брифинге .

Он отметил, что существуют моменты, когда позиции Украины и США не совпадают в некоторых деталях, и страны имеют свое видение ситуации.

При этом Зеленский поблагодарил президента США за решение о передаче Украине кассетных боеприпасов. Он осознает, что это вызов для США и Конгресса. Также есть люди, которые не разделяют эту поддержку.

"Что касается кластерных снарядов. Я хочу, чтобы мы на это посмотрели как на справедливость. Россия постоянно использует кластерные снаряды на нашей территории, убивает наших людей. Ту помощь, которую мы можем получить от США по кластерным снарядам, это для использования сугубо по военным целям сугубо на временно оккупированных территориях Украины", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что в этом вопросе должна быть справедливость. Он добавил, что Украина защищается без использования соответствующего оружия по территории других государств.

Кассетные боеприпасы для Украины

США передадут Украине кассетные снаряды и другое вооружение в рамках нового пакета военной помощи. Американский президент Джо Байден заявил, что боеприпасы помогут украинским бойцам продолжить контрнаступление.

При этом министр обороны Алексей Резников развеял страхи о передаче кассетных снарядов и назвал пять главных принципов в их использовании.

Отметим, что кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Они состоят из десятков меньших бомб и разлетаются во время детонации. Ввиду этого они могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий.

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