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Зеленський як кандидат у президенти "зшив" країну, - політолог

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 17:26
Зеленський як кандидат у президенти "зшив" країну, - політолог
Фото: Володимир Зеленський (з відкритих джерел)

Політолог зазначив, що немає регіонального поділу підтримки Зеленського

Рівномірна підтримка кандидата в президенти України Володимира Зеленського по всій країні в першому турі виборів 2019 свідчить про те, що він об'єднав українців. Про це заявив політолог Андрій Золотарьов.

"В Луганській і Львівській областях - все в зеленому кольорі. Фактично, немає регіонального поділу підтримки Зеленського. Як кандидат він "зшив" державу. Він продемонстрував, що питання геополітичного вибору, армії, мови і віри, які розколювали суспільство, - другорядні і штучно нав'язані. А результат першого туру показав, що більшість українців хочуть системних змін", - сказав Золотарьов.

Також, за його словами, підтримка Володимира Зеленського на півдні та сході України свідчить про втрату монопольного становища проросійський сил в цих регіонах.

"Час, коли проросійські сили монопольно контролювали регіони південного-сходу країни, минуло. Фактично, Зеленського підтримала проукраїнська частина виборців колишньої "Партії регіонів". Південь і схід значною мірою стали проукраїнськими", - зазначив Золотарьов.

Одночасно експерт засудив заклики учинити розправу над опонентами чинного президента, які поширюють деякі прихильники Петра Порошенка.

"Така позиція - за межами добра і зла. Фактично, це дегуманізація тих, хто опонує Порошенкові, - прихильників Тимошенко або Зеленського. У будь-якій цивілізованій країні за таке притягають до суду. Українська СБУ, яка перетворилася на озброєний загін Петра Порошенка, не помічає таких речей", - заявив Золотарьов.

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