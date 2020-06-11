Зеленський про Кабмін Гончарука: реформи робили для "лайків"

Фото: Зеленський та Гончарук (РБК-Україна)

Уряд Гончарука зрізу початок загравати з аудиторією в соцмережах

Президент України Володимир Зеленський назвав причини відставки Кабінету міністрів Олексія Гончарука. За його словами члени минулого уряду робили реформи для "лайків" у соцмережах.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

Президент зазначив, що Кабмін Гончарука був молодим і відразу почав "загравати" з аудиторією Facebook

"Вони загравали з цими людьми: ой, як на них подивилися, скільки у них лайків, почалася вся ця історія. Я зустрівся з Олексієм і сказав: "Слухай, нам треба працювати. Ми забороняємо міністрам протягом робочого дня користуватися Facebook і іншими соціальними мережами. Треба роботу робити. Що за ігри? Що відбувається, що це за піонер-табір?". Деякі міністри це зрозуміли, а деякі не зрозуміли в чому справа, і реформи робили так, щоб у Facebook сказали їм "клас". А що відбувається на вулицях нікого не цікавить", - сказав Зеленський.

При цьому президент зазначив, що відставка не була пов'язана з "аудіозаписами Гончарука".

"було підірвано Довіру суспільства до прем'єра, і у депутатів був мільйон до нього питань. Тому я йому чесно сказав: "Льоша, я вважаю, що ти не можеш бути прем'єр-міністром. І не через запису, а тому, що відбувається. Я вважаю, що ти не став командою з людьми, з депутатами, з усіма міністрами", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, на початку року в мережу були викладені аудіозаписи, на яких Гончарук назвав себе "повним профаном в економіці".

Верховна рада проголосувала за відставку Гончарука 4 березня, при цьому сам Зеленський називав причинами відставки відсутність ефективності та результативності уряду.

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Автор: Игорь Литвиненко