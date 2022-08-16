Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача: названі імена

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний указ він підписав сьогодні, 16 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ, оприлюднений на сайті Офісу президента.
За рішенням глави держави до складу Ставки внесли:
Також Зеленський затвердив у персональному складі Ставки верховного головнокомандувача Лебедя Юрія - командувача Національної гвардії України.
Разом з тим указом глава держави вивів зі складу Ставки:
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування (16 серпня).
Зазначимо, Ставка верховного головнокомандувача - це орган найвищого військового керівництва, що здійснює стратегічне управління військовими формуваннями у період війни.
Нагадаємо, що крайнє засідання Ставки президент України Володимир Зеленський провів вчора, 15 липня.
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