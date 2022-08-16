RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача: названі імена

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний указ він підписав сьогодні, 16 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ, оприлюднений на сайті Офісу президента.

За рішенням глави держави до складу Ставки внесли:

  • Малюка Василя - першого заступника голови Служби безпеки України,
  • Танцюру Ігоря - командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України,
  • Хоренка Віктора - командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України;

Також Зеленський затвердив у персональному складі Ставки верховного головнокомандувача Лебедя Юрія - командувача Національної гвардії України.

Разом з тим указом глава держави вивів зі складу Ставки:

  • Івана Баканова - екс-главу СБУ,
  • Григорія Галагана - колишнього командувача ССО,
  • Юрія Галушкіна - екс-командувача ТрО.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування (16 серпня).

Зазначимо, Ставка верховного головнокомандувача - це орган найвищого військового керівництва, що здійснює стратегічне управління військовими формуваннями у період війни.

Нагадаємо, що крайнє засідання Ставки президент України Володимир Зеленський провів вчора, 15 липня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський