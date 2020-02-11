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Зеленський змінив склад делегації в переговорах про обмін ув'язненими з Малайзією

Новини » Політика     11.02.2020 - 17:15
Зеленський змінив склад делегації в переговорах про обмін ув'язненими з Малайзією
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Новою главою делегації стала Валерія Коломієць

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни в українську делегацію на переговорах з Малайзією щодо обмін ув'язненими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Згідно з указом №49 від 11 лютого, новою главою делегації призначено заступника міністра юстиції Валерія Коломієць. Колишній глава делегації посол України у Малайзії Олександр Нечитайло призначений заступником голови. Також до складу делегації була включена Людмила Марченко - завідувач відділу з питань військового законодавства і міжнародного права Головного управління законодавства з питань державного будівництва директорату з питань правової політики Офісу президента України.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Зеленський уповноважив Геннадія Кузнєцова представляти Україну в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи. Раніше цю посаду обіймала Валерія Лутковська.

Також повідомлялося, що Зеленський 11 лютого звільнив з посади голови Офісу президента Андрія Богдана. На його місце був призначений помічник президента Андрій Єрмак.

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