Зеленский с премьером Японии договорился о проведении конференции по восстановлению Украины

"Договорились о проведении украинско-японской конференции по восстановлению Украины и привлечении к этому процессу частного бизнеса. Рассчитываю и на поддержку со стороны Японии о проведении глобального саммита по реализации украинской формулы мира", - заявил Зеленский.

Он вместе с премьером Японии также обсудили дальнейшие шаги по поддержке Украине, в том числе, что касается усиления материально-технических возможностей сил обороны Украины и разминирования территорий.

Помимо этого Зеленский рассказал Фумио о ситуации на фронте и заявил о важности японских санкций в отношении РФ.

Кроме того, стороны обсудили возможность японских инвестиций в отраслях производства водорода, литиевых аккумуляторов, автомобилей, энергетического оборудования, а также в строительство путепроводов и железнодорожной инфраструктуры.

"Благодарен Японии за пакет финансовой помощи на сумму 7,6 млрд долларов, который был выделен ранее, а также за решение принять на лечение раненых украинских военнослужащих и за 100 дополнительных грузовых автомобилей", - заявил Зеленский.

Зеленский в Японии

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Хиросиму 20 и 21 мая. Глава государства в рамках саммита "Большой семерки" провел переговоры с премьерами Великобритании, Италии, Канады и Индии, а также с канцлером Германии, президентом США, Франции, Южной Кореи и другими европейскими чиновниками.

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