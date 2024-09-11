Зеленский об иранских ракетах: получил информацию от разведок партнеров

Разведки стран-партнеров получили информацию о получении Россией иранских ракет. В настоящее время этой информацией владеет и Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции в Киеве.
"По иранским ракетам. Мы получили такую же информацию, которую мы видели в медиа, без каких-либо деталей по количеству. От партнеров. Я получил эту информацию на уровне разведок от партнеров", - отметил президент.
Зеленский отметил, что пока не может подтвердить применение соответствующих ракет.
"Я это смогу подтвердить, когда будут доказательства, как это было с Северной Кореей. Здесь мы пока знаем об использовании большого количества иранских дронов. Насчет применения иранских ракет деталей пока других нет", - пояснил он.
Напомним, на днях западные СМИ сообщили, что Иран передал России баллистические ракеты малого радиуса действия. Однако Тегеран официально отрицал поставки.
После данных заявлений со стороны западных СМИ, Украина призвала Иран прекратить помогать российской армии в войне.
США даже объявили новые санкции против Ирана за передачу России баллистических ракет.
В своем материале РБК-Украина подробнее рассказало о том, какие будут иметь последствия передачи иранских баллистических ракет России.
Отметим, что сегодня в Иране сделали циничное заявление после введения санкций США.
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