Зеленский об иранских ракетах: получил информацию от разведок партнеров

"По иранским ракетам. Мы получили такую же информацию, которую мы видели в медиа, без каких-либо деталей по количеству. От партнеров. Я получил эту информацию на уровне разведок от партнеров", - отметил президент.

Зеленский отметил, что пока не может подтвердить применение соответствующих ракет.

"Я это смогу подтвердить, когда будут доказательства, как это было с Северной Кореей. Здесь мы пока знаем об использовании большого количества иранских дронов. Насчет применения иранских ракет деталей пока других нет", - пояснил он.