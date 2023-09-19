Зеленский об импорте зерна: наши друзья в Европе подрывают солидарность политическим театром

"Сейчас, когда Россия сорвала Черноморскую зерновую инициативу, мы работаем над обеспечением продовольственной стабильности. И я надеюсь, что многие из вас присоединятся к нам в этих усилиях", - сказал президент.

Зеленский отметил, что Украина уже запустила временный морской экспортный коридор из портов и работает над сохранением сухопутных маршрутов для экспорта зерна.

"Беспоконо видеть, как некоторые в Европе, некоторые наши друзья в Европе, подрывают солидарность политическим театром, делая из зерна триллер. Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера", - подчеркнул он.

Запрет на зерно и иск против ВТО

Напомним, Польша в апреле ввела запрет на импорт украинского зерна и другой агропродукции, за ним последовали и другие страны Восточной Европы.

Еврокомиссия поддержала их и разрешила Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии запретить пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника из Украины.

Однако позже Еврокомиссия решила отменить этот запрет с 15 сентября. В тот же день Польша, Словакия и Венгрия объявили о сохранении собственных ограничений на импорт украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии.

Украина, в свою очередь, 19 сентября подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Киев подает в суд на страны в ВТО, а не через собственное торговое соглашение с ЕС, поскольку весь мир должен увидеть, как государства-члены ведут себя в отношении торговых партнеров и своего Союза.

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