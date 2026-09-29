Зеленский и военные определили первые прототипы оружия против реактивных "Шахедов"

Глава государства рассказал о результатах разговора с Минобороны и военными, ответственными за планирование производства украинского оружия.

"Первое: утвердили наши дальнобойные операции на октябрь. Второе: определили направления для необходимой поставки для наших F-16 до конца года. Есть конкретные страны, с которыми договариваемся о конкретных авиационных пакетах. В ближайшее время будет усиление", - отметил президент.

Зеленский также сообщил об обсуждении системы противодействия реактивным "Шахедам". В частности были определены первые прототипы, которые могут стать эффективным оружием.

"Есть четкие сроки, финансирование и объемы, которые должны быть обеспечены по производству именно этого оружия. Работаем и по дополнительным защитным технологическим решениям, большему количеству эффективных перехватчиков", - заявил глава государства.

Обновлено в 21:18

Зеленский отметил, что каждую неделю продолжается работа с разработчиками и производителями перехватчиков, а также необходимых компонентов и всего, что должно дать ответ на российские реактивные дроны.

"Сейчас уже в боевых условиях применяются украинские перехватчики, эффективность еще недостаточна, но каждая неделя должна увеличивать процент сбития. Так и будет. Мы определили задачи на октябрь - конкретные объемы производства", - подчеркнул президент.

Он заявил, что это стратегическая задача, и на уровне Минобороны, ВСУ и каждого производителя есть четкие рамки, что нужно сделать.