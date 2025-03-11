Зеленский и принц Саудовской Аравии обсудили шаги, которые могут закончить войну

"Очень подробно обсудили с Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом шаги и условия, которые могут закончить войну и сделать мир надежным и длительным. Особенно отметил вопрос освобождения пленных и возвращения детей, что может стать одной из ключевых мер для установления доверия к дипломатическим усилиям. Значительную часть разговора посвятили форматам гарантий безопасности", - говорится в сообщении.

Фото: встреча Зеленского и принца Саудовской Аравии (president.gov.ua)

Зеленский проинформировал, что стороны обсудили все основные вопросы повестки дня - как двусторонней, так и с другими партнерам. Президент подчеркнул, что Саудовская Аравия предоставляет очень важную площадку для дипломатии

Также он добавил, что украинская команда остается в Джидде для работы с американской командой. Встреча состоится уже сегодня, 11 марта.

"Мы надеемся на практический результат. Украинская позиция на встрече будет абсолютно конструктивной", - отметил президент.

Кроме того, глава украинского государства написал, что Украине было важно услышать от принца Саудовской Аравии слова уверенности в будущем нашего государства. Также наша страна готова к сотрудничеству.

"Благодарен за мудрый взгляд на международную ситуацию и за поддержку Украины. Было очень важно услышать слова уверенности в украинском будущем... Наследный принц рассказал об амбициозной экономической стратегии Саудовской Аравии, и мы желаем нашим партнерам успеха. Готовы сотрудничать. Уверены, что взаимодействие между нашими странами и регионами придает силы и нашим народам, и всему миру", - резюмировал Зеленский.