Зеленский и Макрон обсудили вопросы размещения контингентов партнеров

"Говорил сегодня с президентом Франции. Довольно длинный и детальный разговор. Мы обсудили оборонную поддержку - различные формы, вооруженные пакеты для Украины. Мы обсудили инвестиции в закупку снарядов для Украины", - рассказал Зеленский.

По его словам, они обсудили вопросы размещения контингентов партнеров и подготовку украинских военных.

"И, конечно, - глобальная ситуация. Мы координируем наши позиции. Я благодарю, Франция! Спасибо, Эмманюэль", - рассказал президент.

Миротворческая миссия в Украине

В последнее время страны Европы, а также США, обсуждают идею отправки миротворцев в Украину как гарантии безопасности.

Как заявлял глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, Россия может не согласиться на такой формат, если в миротворческие войска будут входить солдаты европейских стран.