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Зеленский и Макрон обсудили вопросы размещения контингентов партнеров

Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они обсудили оборонную поддержку Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал во время вечернего обращения.

"Говорил сегодня с президентом Франции. Довольно длинный и детальный разговор. Мы обсудили оборонную поддержку - различные формы, вооруженные пакеты для Украины. Мы обсудили инвестиции в закупку снарядов для Украины", - рассказал Зеленский.

По его словам, они обсудили вопросы размещения контингентов партнеров и подготовку украинских военных.

"И, конечно, - глобальная ситуация. Мы координируем наши позиции. Я благодарю, Франция! Спасибо, Эмманюэль", - рассказал президент.

Миротворческая миссия в Украине

В последнее время страны Европы, а также США, обсуждают идею отправки миротворцев в Украину как гарантии безопасности.

Как заявлял глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, Россия может не согласиться на такой формат, если в миротворческие войска будут входить солдаты европейских стран.

При этом, Трамп неоднократно заявлял, что европейским странам нужно взять на себя ведущую роль и отправить миротворцев в страну.

Однако сам Трамп не планирует привлекать американских военных к этому процессу.

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