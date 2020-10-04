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Зеленський хоче застрахувати вчителів на випадок хвороб

Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський пропонує застрахувати вчителів шкіл на випадок захворювання. За його словами, це буде показником того, що про них піклуються.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський доручив уряду забезпечити гідні умови праці для вчителів.

"Учитель - складна і важлива професія, він або вона не може робити знижку на те, що відбувається поза школою, в особистому житті. Він повинен бути завжди зібраним і завжди на варті безпеки та розвитку дітей. Ми хочемо боротися за освіту, хочемо допомагати", - заявив глава держави.

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Зеленський хоче застрахувати вчителів, оскільки вони знаходяться в зоні ризику.

"Треба подумати над страхуванням для них, щоб вони розуміли, що ми дбаємо про них, відчували себе в безпеці", - підкреслив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки планує підписати меморандум зі страховими компаніями зі страхування працюючих вчителів-пенсіонерів і дітей від коронавірусу.

Раніше виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, що навчання в школах "червоної зони" буде дистанційним.

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