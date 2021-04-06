Зеленський хоче ПДЧ і назвав вступ до НАТО шансом завершити війну на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський на тлі загострення на Донбасі вважає вступ до НАТО єдиним шляхом до закінчення війни. Він також упевнений, що тільки надання Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України стане справжнім сигналом для Російської Федерації.

Про це він заявив у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає сайт президента .

Повідомляється, що сторони обговорили загострення на Донбасі і загибель українських військових. Зеленський також розповів про стягування російських військ до українських кордонів та готовність їх до наступальних дій.

Він подякував Столтенбергу за увагу НАТО до ситуації навколо України і закликав альянс наростити присутність в Чорному морі.

"Ми прагнемо реформування нашої армії і оборонного сектора, але самими реформами Росію не зупинити. НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ", - додав Зеленський.