Зеленский хочет отправить украинские войска в Турцию и Британию: в чем причина

Как сказано в пояснительной записке, что ситуация с безопасностью в Украине требует отправки военных на обучение в другие страны. Однако сейчас сделать это морским путем невозможно, поскольку Турция, согласно Конвенции Монтре, не открывает проливы Босфор и Дарданеллы для воюющих сторон.

А вот принятие закона позволит обеспечить осуществление мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины

Проектом закона предлагается одобрить отправку в:

Турцию - корвет ВМС "Гетман Иван Мазепа" в составе штатного экипажа численностью до 106 военных;

Великобритании - противоминных кораблей "Черкассы", "Чернигов", "Мариуполь", "Мелитополь" и "Геническ" (экипаж - 39 военных каждый), а также 20 военных Управления 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии ВМС ВСУ.

"Реализация закона также будет способствовать улучшению процесса получения военной техники от стран-партнеров, комплектования соответствующих подразделений личным составом и полученной техникой, освоение и подготовка к использованию которой требует длительных циклов подготовки", - говорится в документе.

Конвенция Монтре - международное соглашение 1936 года, регулирующее режим прохода военных и гражданских кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, которые соединяют Черное и Средиземное моря.

Документ определяет права Турции как контролирующей стороны проливов, устанавливает правила для прохода нейтральных и черноморских государств, ограничивает тоннаж и пребывание военных кораблей иностранных государств в Черном море, а также позволяет Турции обеспечивать безопасность проливов в мирное и военное время.

Целью конвенции является баланс между свободой судоходства и безопасностью прибрежного государства.