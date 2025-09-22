RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский хочет отправить украинские войска в Турцию и Британию: в чем причина

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский хочет отправить украинские войска на учения в Турцию и Великобританию.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующий законопроект был опубликован на сайте Верховной Рады.

Как сказано в пояснительной записке, что ситуация с безопасностью в Украине требует отправки военных на обучение в другие страны. Однако сейчас сделать это морским путем невозможно, поскольку Турция, согласно Конвенции Монтре, не открывает проливы Босфор и Дарданеллы для воюющих сторон.

А вот принятие закона позволит обеспечить осуществление мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины

Проектом закона предлагается одобрить отправку в:

  • Турцию - корвет ВМС "Гетман Иван Мазепа" в составе штатного экипажа численностью до 106 военных;
  • Великобритании - противоминных кораблей "Черкассы", "Чернигов", "Мариуполь", "Мелитополь" и "Геническ" (экипаж - 39 военных каждый), а также 20 военных Управления 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии ВМС ВСУ.

"Реализация закона также будет способствовать улучшению процесса получения военной техники от стран-партнеров, комплектования соответствующих подразделений личным составом и полученной техникой, освоение и подготовка к использованию которой требует длительных циклов подготовки", - говорится в документе.

Конвенция Монтре - международное соглашение 1936 года, регулирующее режим прохода военных и гражданских кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, которые соединяют Черное и Средиземное моря.

Документ определяет права Турции как контролирующей стороны проливов, устанавливает правила для прохода нейтральных и черноморских государств, ограничивает тоннаж и пребывание военных кораблей иностранных государств в Черном море, а также позволяет Турции обеспечивать безопасность проливов в мирное и военное время.

Целью конвенции является баланс между свободой судоходства и безопасностью прибрежного государства.

 

 

Что известно о корвете "Иван Мазепа"

"Гетман Иван Мазепа" (бортовой номер F211) - противолодочный корвет класса Ada, построенный Турцией для Украины на судостроительной верфи в Стамбуле.

Еще в марте 2024 года сообщалось, что украинские воины уже проходят подготовку для дальнейшей службы на корвете "Гетман Иван Мазепа".

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВерховная радаВладимир Зеленский