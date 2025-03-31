Зеленский хочет отказаться от сделки по полезным ископаемым, - Трамп

Действительно ли Зеленский отказывается от соглашения

Напомним, в пятницу 28 марта Владимир Зеленский заявил, что Украина только в этот день официально получила от США проект сделки о недрах. Однако он содержал пункты, которые ранее стороны уже отвергали.

"Это совсем другой документ, там много всего, о чем речь не шла, а также появились некоторые вещи, которые ранее стороны отвергали уже", - сообщил президент на брифинге.

Он подчеркнул, что хочет получить конкретную рецензию юристов. Они должны будут изучить документ и сравнить все версии такой сделки. Зеленский публично заявил, что часть предложений в сделке отсеется, и когда там не будет законодательных угроз, то оценит ее. На данный момент, по словам президента, он не хочет "реагировать на каждый месседж".

Также важно упомянуть, что в феврале 2025 года Зеленский и Трамп должны были подписать рамочное соглашение по редкоземельным недрам. Однако из-за перепалки в Белом доме между главами государств, документ так и не подписали.

Как известно, ранее стороны хотели подписать рамочное соглашение, однако теперь США предложили заключить сразу полную сделку о недрах. Соглашение предусматривает, что Соединенные Штаты заполучат полный контроль над энергетической и добывающей отраслями.

Подробнее о том, что не так с предложением Дональда Трампа и чем рискует Украина - читайте в материале РБК-Украина.

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