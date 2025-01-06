Зеленский хочет, чтобы Маск был на стороне Украины

"У меня был с ним (Маском – ред.) разговор в начале войны. Я уважаю его. Во-первых, я уважаю self-made, я люблю таких людей. Ничего с неба не упало, человек сам что-то сделал. Я сам работал, я знаю, что такое зарабатывать деньги, подбирать талантливых людей... и делать что-то важное для тех или иных людей", - сказал президент.

Зеленский добавил, что не сравнивает себя с Маском и считает американского миллиардера лидером инноваций в мире. По словам главы государства, такие люди продвигают мир только вперед, поэтому уважает его работы.

В то же время он коснулся вопросы темы войны. Зеленский выразил благодарность на "Старлинки" и заявил, что хотел бы, чтобы Маск был максимально на стороне Украины и чтобы поддерживал нашу страну.

"Мы очень благодарны за "Старлинки", они помогли. Мы использовали их после российских ударов, ракет по энергетике, были проблемы с интернетом. Мы использовали "Старлинки" на фронте, в детских садах, в школах, в разной инфраструктуре. Нам это помогло очень сильно. Я бы очень хотел, чтобы Илон был на нашей стороне максимально, чтобы он поддерживал. Я ему благодарен за "Старлинки", - заявил Зеленский.

Президент также сказал, что хотел ты, чтобы Илон Маск посетил Украину.