Зеленський про "хімзброю": хочеш дізнатися про плани Росії, подивися, в чому вона звинувачує інших

Він нагадав, що РФ використовувала заборонену зброю в інших країнах.

"Вони звинувачують нас, що ми нібито розробляємо бактеріологічну зброю, готуємо хімічну атаку. Мене це дуже турбує, тому що не один раз ми переконувалися: хочеш дізнатися про плани Росії, подивися, в чому Росія звинувачує інших", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що "розгін таких звинувачень у російських ЗМІ сама по собі показує, що це вони на це здатні, вони цього хочуть".

"Вони вже робили такі речі в інших країнах. Так же само. Самі анонсували, самі організовували, самі скаржилися, і самі будуть робити ще, знову і знову, якщо їх не зупинити", - заявив він.