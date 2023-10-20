Зеленский с Залужным приехали в Херсонскую область. Обсуждают фронт в особом формате

"Херсонская область. Совещание с военными - особый формат.

Ключевой вопрос - ситуация на основных направлениях фронта. Наши военные действия. Авдеевка. Купянское направление. Юг", - отметил президент.

Напомним, что накануне Залужный посетил Авдеевку, которая на протяжение последней неделе находится под постоянным огнем врага.

Также Зеленский в Херсонской области провел совещание с пограничниками.

"Большую работу делают наши пограничники-разведчики, большую службу несут - крепкую службу. Двадцать лет, из которых почти 10 лет - это война против оккупанта", - отметил президент.

Стоит отметить, что сегодня отмечают 20 лет со дня основания разведки Государственной пограничной службы Украины.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских оккупантов почти год назад. После побега захватчики продолжают ежедневно обстреливать Херсонскую область из тяжелого вооружения, сбрасывают на мирное население управляемые авиабомбы.

В частности, сегодня, 20 октября, российские оккупанты нанесли авиаудар по Бериславу. В результате атаки погибла женщина.