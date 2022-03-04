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Зеленський про гуманітарні коридори: сьогодні ми побачимо, чи працює домовленість з РФ 

Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 3 березня, пройшов другий раунд переговорів з Російською Федерацією. Сторони обговорили організацію гуманітарних коридорів для вивезення мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

"Вчора на переговорах в білорусі вдалося погодити створення гуманітарних коридорів там де люди страждають найбільше. Сьогодні ми побачимо, чи працює домовленість", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 3 березня пройшов другий раунд переговорів з Росією.

Війна Росії проти України триває дев'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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