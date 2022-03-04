Зеленський про гуманітарні коридори: сьогодні ми побачимо, чи працює домовленість з РФ 

Вчора, 3 березня, пройшов другий раунд переговорів з Російською Федерацією. Сторони обговорили організацію гуманітарних коридорів для вивезення мирних мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.
"Вчора на переговорах в білорусі вдалося погодити створення гуманітарних коридорів там де люди страждають найбільше. Сьогодні ми побачимо, чи працює домовленість", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 3 березня пройшов другий раунд переговорів з Росією.
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