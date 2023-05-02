Зеленский: Готовим большой санкционный пакет, а решение уже скоро

"Провел совещание по ужесточению санкционных режимов", - говорится в заявлении.

По словам президента, речь идет об украинских ограничениях и совместных с партнерами. Президент добавил, что все внимательно следят за тем, как государство-террорист пытается обходить санкции, фиксируют каждое такое направление и работают вместе с партнерами, чтобы заблокировать это.

"Готовим большой санкционный пакет - решение уже в скором времени", - добавил глава Украины.