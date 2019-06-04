Зеленський: ми готові до переговорів з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до переговорів з Росією. Про це він заявив в ході спільного брифінгу з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленський зазначив, що для того, щоб почати переговори з РФ необхідно посилити політичну, економічну та військову сфери України.

"Стратегічний курс України для того, щоб отримати повноцінне членство в НАТО... це пріоритет нашої зовнішньої політики. Україна прагне досягти високих стандартів життя, викорінити корупцію та модернізувати державу. Це можливо тільки забезпечивши нашу національну безпеку. Ми готові вести переговори з РФ, ми готові впровадити мінські домовленості, але ми спочатку повинні мати можливість захищати себе і стати сильнішими в економічному, політичному і військовому сенсі", - заявив він.

Зеленський подякував за підтримку, яку НАТО надає Україні. За його словами, російська агресія залишається викликом євроатлантичній безпеці.

Зеленський назвав ключовим завданням стабільність і безпеку в Чорному морі за підтримки НАТО.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс продовжить допомагати Україні. За словами генсека НАТО, більше 40 млн євро виділять на кібербезпека і медичну реабілітацію.