Зеленский о "готовности" Путина к прямым переговорам: Это болтовня

Российский диктатор Владимир Путин на самом деле не готов к прямым переговорам с Украиной. Его заверения в готовности к диалогу - болтовня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства напомнил, что переговоры о завершении войны России против Украины происходят в разных форматах уже не впервые. И при этом в российских медиа появилась информация, что Путин якобы готов к прямым переговорам.

"Я действительно сразу отреагировал, когда он сказал. Я сказал, что мы будем. Я буду в эту дату. Потом появилась другая информация, что еще неизвестно и так далее. То есть, ну, это пока что болтовня", - отметил Зеленский.

По его словам, все стороны должны демонстрировать готовность к переговорам. И первым шагом должно стать безусловное прекращение огня.

"Если безусловное прекращение огня можно сделать сегодня на уровне технических групп, без лидеров, нет вопросов, можно не встречаться", - уточнил президент.

Но, как добавил Зеленский, если такой вопрос нужно решать на уровне лидеров, то он для этого специально приехал в Турцию и делегация готова к прямым переговорам.