ua en ru
Чт, 15 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский о "готовности" Путина к прямым переговорам: Это болтовня

Анкара, Четверг 15 мая 2025 17:36
UA EN RU
Зеленский о "готовности" Путина к прямым переговорам: Это болтовня Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин на самом деле не готов к прямым переговорам с Украиной. Его заверения в готовности к диалогу - болтовня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства напомнил, что переговоры о завершении войны России против Украины происходят в разных форматах уже не впервые. И при этом в российских медиа появилась информация, что Путин якобы готов к прямым переговорам.

"Я действительно сразу отреагировал, когда он сказал. Я сказал, что мы будем. Я буду в эту дату. Потом появилась другая информация, что еще неизвестно и так далее. То есть, ну, это пока что болтовня", - отметил Зеленский.

По его словам, все стороны должны демонстрировать готовность к переговорам. И первым шагом должно стать безусловное прекращение огня.

"Если безусловное прекращение огня можно сделать сегодня на уровне технических групп, без лидеров, нет вопросов, можно не встречаться", - уточнил президент.

Но, как добавил Зеленский, если такой вопрос нужно решать на уровне лидеров, то он для этого специально приехал в Турцию и делегация готова к прямым переговорам.

Предложение России

Напомним, именно российский диктатор Владимир Путин первым предложил возобновить переговоры с Украиной. При этом он отказался от безусловного прекращения огня как минимум на 30 дней.

После этого президент Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в Стамбуле. Диктатор решил отказаться - он прислал в Турцию делегацию низкого уровня.

Несмотря на это, Украина все же решила участвовать в переговорах. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Российская Федерация Стамбул Мирные переговоры Перемирие России и Украины Война в Украине
NEWS
Зеленский будет, появится ли Путин? Все, что нужно знать о переговорах в Стамбуле
Зеленский будет, появится ли Путин? Все, что нужно знать о переговорах в Стамбуле
DAILY
США и ЕС ужесточают санкции: что грозит России, если Путин откажется от перемирия
Юрий Дощатовспециальный корреспондент США и ЕС ужесточают санкции: что грозит России, если Путин откажется от перемирия