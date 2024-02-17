Зеленский готов поехать с Трампом на фронт, чтобы показать войну не в Instagram

"Я его публично пригласил. Это зависит от его желания. Мы хотим, чтобы все кандидаты знали, что действительно происходит на войне. Если Трамп приедет, я готов с ним поехать на фронт", - заявил глава государства.

Зеленский считает, что политики, которые будут говорить об окончании войны, должны знать, как она выглядит.

"Если у нас будет разговор о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решение, как выглядит настоящая война. Не война в Instagram, а настоящая война", - подчеркнул президент Украины.

Трамп собирается идти в президенты США

Напомним, против бывшего президента США Дональда Трампа выдвинуто 91 обвинение по четырем уголовным делам. Речь идет о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

Однако Трамп продолжает участвовать в предвыборной кампании и намерен идти на выборы президента США в 2024 году.

При этом Трамп сделал несколько резких заявлений о членстве США в НАТО. Он заявил, что хочет, чтобы Вашингтон вышел из Альянса, несмотря на то, что Конгресс США запретил президентам страны односторонне принимать решение о выходе из НАТО.