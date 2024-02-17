RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский готов поехать с Трампом на фронт, чтобы показать войну не в Instagram

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (пресс-служба Офиса президента)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов поехать с экс-президентом США Дональдом Трампом на фронт, чтобы показать войну не через соцсети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я его публично пригласил. Это зависит от его желания. Мы хотим, чтобы все кандидаты знали, что действительно происходит на войне. Если Трамп приедет, я готов с ним поехать на фронт", - заявил глава государства.

Зеленский считает, что политики, которые будут говорить об окончании войны, должны знать, как она выглядит.

"Если у нас будет разговор о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решение, как выглядит настоящая война. Не война в Instagram, а настоящая война", - подчеркнул президент Украины.

 

Трамп собирается идти в президенты США

Напомним, против бывшего президента США Дональда Трампа выдвинуто 91 обвинение по четырем уголовным делам. Речь идет о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

Однако Трамп продолжает участвовать в предвыборной кампании и намерен идти на выборы президента США в 2024 году.

При этом Трамп сделал несколько резких заявлений о членстве США в НАТО. Он заявил, что хочет, чтобы Вашингтон вышел из Альянса, несмотря на то, что Конгресс США запретил президентам страны односторонне принимать решение о выходе из НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасностиВойна России против Украины