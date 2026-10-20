Зеленский готов обсуждать альтернативу НАТО, но есть условие
Украина не исключает другого формата безопасности вместо НАТО, однако настаивает на юридически обязывающих гарантиях, которые будут действительно работать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью итальянской газете Corriere della Sera .
По словам Зеленского, лучший вариант системы безопасности предполагает сочетание трех составляющих: украинской армии, Евросоюза и НАТО.
Президент подчеркнул, что украинские военные уже являются конкретной гарантией защиты государства. Благодаря своему опыту и численности личного состава они могут усилить вооруженные силы европейских стран.
Отдельную роль Зеленский отводит НАТО. Членство в Альянсе, по его словам, означало бы участие в общей системе безопасности с юридически определенными правами союзников.
Вместе с тем, вступление в Европейский Союз зависит от решений европейских стран, а присоединение к НАТО требует согласия как Европы, так и Соединенных Штатов.
При каком условии Украина может отказаться от НАТО
Зеленский заявил, что Украина готова рассматривать альтернативные варианты гарантий безопасности, если они будут равноценны членству в Альянсе. Ключевое требование Киева состоит в том, чтобы такие договоренности имели соответствующую юридическую силу.
"Мы готовы обсуждать равноценные гарантии, даже под другим названием, но они должны иметь такую же юридическую силу", - отметил президент.
Он также подчеркнул, что Украина стремится получить не просто формальные обещания партнеров, а механизм, который будет действительно работать и обеспечивать защиту в случае новой угрозы.
По мнению Зеленского, членство в НАТО могло бы стать сдерживающим фактором для обеих сторон. Поэтому если Украине предложат другой формат гарантий, он должен обеспечивать сопоставимый уровень безопасности.
Напомним, вице-президент США Джей Ди Венс заявлял, что Украина не должна вступать в НАТО.
В интервью для 2WAY TONIGHT он подчеркнул, что между Вашингтоном и Киевом нет официального союзнического соглашения, однако страны продолжат сотрудничество по отдельным вопросам.
В сентябре страны НАТО впервые на уровне лидеров официально признали Украину общим контрибютором евроатлантической безопасности. По словам главы Миссии Украины при НАТО Елены Гетьманчук, это решение открывает новые возможности поддержки со стороны союзников.