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Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Краще говорити, а не стягувати війська, - Кислиця

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Нью-Йорк, Понеділок 31 січня 2022 19:09
Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Краще говорити, а не стягувати війська, - Кислиця Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним. Українська сторона вважає, що питання треба вирішувати на переговорах, а не стягуванням військ і залякуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постпреда України Сергія Кислиці на відкритому засіданні Радбезу ООН.

"Мій президент неодноразово зазначав, що готовий зустрітися з російським колегою. Якщо у Росії є якісь питання до України, то краще сісти і поговорити, а не стягувати війська і залякувати Україну", - заявив він.

Зазначимо, раніше в Кремлі заявили, що у Путіна на відкритті Олімпіади в Пекіні не плануються двосторонні зустрічі, в тому числі з Зеленським.

Сьогодні прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров зазначив, що у Зеленського немає планів у найближчому майбутньому відвідати Китай, таким чином спростувавши можливість такої зустрічі.

Минулого тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запросив Зеленського на переговори до Москви або Сочі, на що український президент звинуватив його в цинізмі.

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