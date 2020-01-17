Зеленський Гончаруку: я вирішив дати вам шанс

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком щодо заяви прем'єра про відставку. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський не прийняв відставку Гончарука, за умови виконання низки невідкладних завдань. Зокрема, було обговорено оптимізацію роботи Кабміну, питання нарахування справедливих зарплат міністрам і топ-менеджерів держкомпаній, звільнення керівників міністерств, які не досягли реальних результатів, а також налагодження діалогу з парламентом.

"Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно і політично", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Гончарук подав заяву про відставку президенту через скандал з прослуховуванням.

Як повідомляло РБК-Україна, в мережі оприлюднили запис розмови, ймовірно, прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з міністром фінансів Оксани Маркарової та заступником голови Національного банку України Катерини Рожкової. В оприлюдненому записі Гончарук, Маркарова і Смолій нібито виробляли пояснення для президента про причини зміцнення курсу гривні. Гончарук нібито називав себе "профаном".