Зеленський в роковини трагедії на ЧАЕС: Росія загрожує людству новою катастрофою

Президент України Володимир Зеленський згадав Росію у своїй заяві з приводу 36-х роковин трагедії на Чорнобильській АЕС. Він заявив, що Росія сьогодні загрожує людству новою катастрофою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави держави.

"Сьогодні трагедії на ЧАЕС - 36 років. Вона забрала життя десятків тисяч людей і змусила світ усвідомити загрози від недбалого поводження з "мирним атомом". Шкода, що усвідомили не всі. І нині дії РФ на українських АЕС загрожують людству новою катастрофою", - наголосив Зеленський.

Зазначимо, що Росія захопила українську Запорізьку АЕС, розташовану в окупованому місті Енергодар. Також російські війська тимчасово контролювали Чорнобильську АЕС, ледь не призвівши при цьому до нової катастрофи, коли пошкодили лінії електропостачання до станції.