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Зеленський в роковини трагедії на ЧАЕС: Росія загрожує людству новою катастрофою

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський згадав Росію у своїй заяві з приводу 36-х роковин трагедії на Чорнобильській АЕС. Він заявив, що Росія сьогодні загрожує людству новою катастрофою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави держави.

"Сьогодні трагедії на ЧАЕС - 36 років. Вона забрала життя десятків тисяч людей і змусила світ усвідомити загрози від недбалого поводження з "мирним атомом". Шкода, що усвідомили не всі. І нині дії РФ на українських АЕС загрожують людству новою катастрофою", - наголосив Зеленський.

Зазначимо, що Росія захопила українську Запорізьку АЕС, розташовану в окупованому місті Енергодар. Також російські війська тимчасово контролювали Чорнобильську АЕС, ледь не призвівши при цьому до нової катастрофи, коли пошкодили лінії електропостачання до станції.

Нагадаємо, сьогодні над Запорізькою АЕС був помічений проліт двох російських крилатих ракет.

А до цього російські окупанти запускали крилаті ракети над Хмельницькою АЕС.

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ЧАЕСВолодимир ЗеленськийРосійська ФедераціяВійна Росії проти України