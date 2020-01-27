Зеленський у роковину Голокосту: Європа і світ не мають права мовчати, як у 1939 році

Президент України Володимир Зеленський у роковину Голокосту заявив, що Європа і світ не мають права мовчати, як у 1939 році. Про це він сказав в ході візиту в Польщу, присвяченому 75-річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, всім демократичним державам слід об'єднати свої зусилля, щоб дати відсіч будь-якій агресії".

"Польща і польський народ першими відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни і дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту. Сьогодні всім демократичним державам слід об'єднати свої зусилля, Європа і світ не мають права мовчати, як це було в 39 році. Європа і світ не мають права на байдужість і бездіяльність. Тільки згуртованість світу може дати відсіч будь-якій агресії й вберегти людство від страждань", - сказав український президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що міжнародне співтовариство має не допускати проявів антисемітизму. Президент назвав Голокост жахливою трагедією єврейського народу і трагічним уроком для всього людства.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський увечері 26 січня прибув до Польщі для участі в пам'ятних заходах в Освенцимі.