RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський і глава МВФ обговорили післявоєнне відновлення України

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою. Однією з основних тем стало післявоєнне відновлення країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Обговорив з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою питання забезпечення фінансової стабільності України та підготовки до післявоєнного відновлення", - написав глава держави.

За його словами, вже є чіткі плани з цих питань, а також бачення перспектив. Зеленський висловив упевненість, що співпраця України і МВФ надалі буде плідною.

Нагадавши, розв'язана Росією війна проти України змусила МВФ знизити оцінки глобального зростання як на поточний, так і на наступний рік.

Відзначимо, Україна запросила у країн G7 фінансову підтримку на суму 50 млрд доларів.

Війна Росії проти України йде 53-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийМВФВійна Росії проти України