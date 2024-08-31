RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о фронте: самое важное сейчас - нанести врагу максимальные потери

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Для Украины сейчас важнее всего нанести максимальные потери врагу на фронте. Кроме того, отвечать на все российские удары.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

Глава государства рассказал, что сегодня говорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По словам Зеленского, на Покровском направлении сейчас самое большое количество штурмов. Непростая ситуация также на Краматорском, Торецком и Купянском направлениях. Он подчеркнул, что по всей линии боевого столкновения ежедневно происходит почти две сотни боев.

"И самое важное сейчас - наносить оккупанту максимальные потери и отвечать на все российские удары", - подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский обсудил с Сырским детали наступательных операций ВСУ и активные действия в Курской области.

"Мы продолжаем пополнять обменный фонд для Украины и вытесняем войну на российскую территорию", - сказал президент.

Он подчеркнул, что устойчивость каждого украинского подразделения, меткость наших воинов и сильные решения партнеров имеют одинаково решающее значение.

Напомним, что в этом же видео Зеленский обратился к США, Британии, Франции и Германии с призывом предоставить Украине разрешение на дальнобойность, а также дальнобойные снаряды и ракеты.

Это в свою очередь, позволит полностью защищать Украину и украинцев. В частности, речь шла об очистке украинского неба от российских КАБов.

Зеленский обращаясь к странам Запада отметил, что нельзя откладывать жизненно важные решения, поскольку эти решения - это именно то, что может наиболее правильно повлиять на события.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине