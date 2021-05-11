Зеленський: ми не фіксуємо зменшення військ РФ на кордоні з Україною

Наразі не спостерігається зменшення російських військ біля кордонів України. Незначне відведення відбулося в окупованого Криму, звідки пішло 3,5 тисячі російських військ.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30".
"Ми розуміємо, що десь 3,5 тис. людей військового контингенту (Росії) пішли назад, але тільки ті, хто були на території тимчасово окупованого Криму. Більше відведення ми не бачимо", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що зараз не спостерігається відведення військ РФ від українських кордонів.
"Що стосується контингенту і техніки на кордонах України і Росії. Ми зменшення там не фіксуємо, збільшення також не фіксуємо. Дуже повільно вони відходять назад", - додав президент.
Раніше Зеленський наголошував, що з окупованого Криму пішло лише 3,5 тисячі російських військових. Тому загроза з окупованих територій та з боку кордонів залишається. При цьому він заявив про зменшення кількості снайперських пострілів на сході України.
Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявили, що біля кордонів України наразі сконцентровано 80 тисяч російських солдатів.
Російські військові лишаються поблизу різних ділянок кордону з Україною, що як і раніше є найбільшим нарощуванням сил РФ з моменту незаконної анексії Криму в 2014 році. Частина військ РФ відійшла від кордону, але багато підрозділів залишили свої вантажівки і бронетехніку.