Зеленський: ми не фіксуємо зменшення військ РФ на кордоні з Україною

"Ми розуміємо, що десь 3,5 тис. людей військового контингенту (Росії) пішли назад, але тільки ті, хто були на території тимчасово окупованого Криму. Більше відведення ми не бачимо", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що зараз не спостерігається відведення військ РФ від українських кордонів.

"Що стосується контингенту і техніки на кордонах України і Росії. Ми зменшення там не фіксуємо, збільшення також не фіксуємо. Дуже повільно вони відходять назад", - додав президент.