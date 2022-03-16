Зеленський про евакуацію з Ізюму: гуманітарний коридор узгоджений

"Очікую, що в середу відбудеться довгоочікувана евакуація з міста Ізюм Харківської області. Гуманітарний коридор узгоджений", - сказав Зеленський.

За його словами, за минулу добу вдалося врятувати 28 893 українці з районів бойових дій у Сумській, Харківській, Донецькій областях. З них, зазначив глава держави, особистим транспортом змогли виїхати з Маріуполя 20 000 осіб.

"Там (у Маріуполі - ред.) дуже складна ситуація. Ми боремося за вас. Пробачте. Все дуже складно. Українську колону з гуманітарним вантажем, як і раніше, блокують російські солдати на дорозі до міста. Але ми не відмовимося від спроб врятувати наших людей", - додав Зеленський.