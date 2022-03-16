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Зеленський про евакуацію з Ізюму: гуманітарний коридор узгоджений

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський очікує, що 16 березня відбудеться евакуація населення з Ізюму Харківської області. Глава держави підкреслив, що гуманітарний коридор для виходу людей узгоджений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Очікую, що в середу відбудеться довгоочікувана евакуація з міста Ізюм Харківської області. Гуманітарний коридор узгоджений", - сказав Зеленський.

За його словами, за минулу добу вдалося врятувати 28 893 українці з районів бойових дій у Сумській, Харківській, Донецькій областях. З них, зазначив глава держави, особистим транспортом змогли виїхати з Маріуполя 20 000 осіб.

"Там (у Маріуполі - ред.) дуже складна ситуація. Ми боремося за вас. Пробачте. Все дуже складно. Українську колону з гуманітарним вантажем, як і раніше, блокують російські солдати на дорозі до міста. Але ми не відмовимося від спроб врятувати наших людей", - додав Зеленський.

Нагадаємо, останні дні російські загарбники завдають масованих ударів по Харкову і довколишніх містах, включаючи Ізюм. Окупанти б'ють по житлових масивах і об'єктах критичної інфраструктури.

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Володимир ЗеленськийХарківевакуаціяВійна Росії проти України