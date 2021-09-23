Зеленський і Джонсон обговорили стратегічне партнерство України і Британії

Так, Зеленський і Джонсон оцінили перші результати впровадження Угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Британією.

Зокрема, сторони відзначили зростання двостороннього товарообігу в першому півріччі цього року більш ніж на 70%.

Також Зеленський і Джонсон обговорили ситуацію з безпеки на Донбасі і навколо України, зокрема в Чорноморсько-Азовському регіоні. Зеленський подякував за незмінну підтримку з боку Британії територіальної цілісності України та свободи судноплавства в регіоні.

Крім того, лідери двох країн приділили увагу подальшій взаємодії з Великобританією щодо розвитку оборонних можливостей України та зміцнення українського флоту.

При цьому в офісі президента додали, що Зеленський передав Джонсону список з майже 450 українцями, яких незаконно утримують на тимчасово непідконтрольних територіях і в Росії.

Крім того, Зеленський і Джонсон обговорили взаємодію у сфері енергетики, зокрема атомної, і виклики для європейського регіону у зв'язку з реалізацією проекту "Північний потік - 2". Український президент підкреслив, що проект є геополітичною зброєю Росії.

Крім того, сторони обговорили подальші заходи політичного діалогу на вищому рівні, включаючи проведення інавгурації засідання діалогу стратегічного партнерства.

Зеленський поінформував прем'єра Британії про намір взяти участь у сегменті високого рівня 26-ї Конференції країн - учасниць Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, що відбудеться в Глазго 1-2 листопада.

Також Зеленський запросив Бориса Джонсона відвідати Україну з візитом.