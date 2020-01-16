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Зеленський і Дуда проведуть зустріч в Польщі

Новини » Політика     16.01.2020 - 18:36
Зеленський і Дуда проведуть зустріч в Польщі
Фото: Володимир Зеленський і Анджей Дуда (president.gov.ua)

Володимир Зеленський відвідає Польщу 27 січня

Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом до Польщі, де проведе зустріч з президентом Анджеєм Дудою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомляється, зустріч Зеленського та Дуди повинна відбутися безпосередньо перед урочистостями з нагоди 75-річчя звільнення колишнього концентраційного табору Аушвіц-Біркенау 27 січня.

Також видання зазначає, що у польського президента також заплановані зустрічі з президентом Ізраїлю й Німеччини. Крім того, дипломати ще обговорюють можливості особистих зустрічей Дуді з іншими лідерами, які приїдуть до Польщі на цю подію.

У списку гостей церемонії, присвяченій 75-річчю визволення колишнього концентраційного табору, також королівські пари з Голландії та Іспанії, а також прем'єр-міністр Франції. Російську Федерацію буде представляти посол Росії у Варшаві через те, що Володимира Путіна не запросили на цю подію.

Також гостями урочистостей будуть колишні в'язні табору. За інформацією від організаторів заходу, їх приїде близько 200 осіб.

Нагадаємо, 20 грудня 2019 року Володимир Зеленський провів телефонну розмову з польським президентом. Лідери двох країн обговорили хід імплементації домовленостей, досягнутих під час переговорів у нормандському форматі в Парижі.

Крім того, 31 серпня Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Польщу, де зустрівся з президентом Анджеєм Дудою.

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