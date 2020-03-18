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Зеленський і Дуда обговорили зусилля щодо запобігання негативних наслідків від коронавірусу

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 20:48
Зеленський і Дуда обговорили зусилля щодо запобігання негативних наслідків від коронавірусу
Фото: Володимир Зеленський і Анджей Дуда (president.gov.ua)

Володимир Зеленський поінформував Анджея Дуду про заходи, яких вживає Україна з метою збереження здоров’я людей

Президент України Володимир Зеленський у ході телефонної розмови з президентом Польщі Анджеєм Дудою обговорили координацію зусиль щодо запобігання негативних наслідків для громадян двох держав через поширення у світі пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як зазначається, Зеленський поінформував Дуду про заходи, яких вживає Україна з метою збереження здоров’я людей.

Крім того, український президент подякував своєму польському колезі за надання медичними закладами безкоштовної допомоги громадянам України, у яких була підтверджена коронавірусна інфекція у Польщі.

У відповідь на звернення Зеленського Анджей Дуда запевнив, що польська сторона зробить усе необхідне, щоб всі українські громадяни безперешкодно повернулися на батьківщину як транзитом із західноєвропейських країн через територію Польщі, так і з самої Польщі. Для цього буде використаний і залізничний, і повітряний транспорт.

Сторони домовилися у подальшому продовжити контакти на найвищому рівні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 18 березня, виконується 57 авіарейсів, які повертають до України 11,5 тисяч громадян.

Крім того, Володимир Зеленський не виключав введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус.

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