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Зеленский и Дуда обсудили усилия по предотвращению негативных последствий от коронавируса

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 20:48
Зеленский и Дуда обсудили усилия по предотвращению негативных последствий от коронавируса
Фото: Владимир Зеленский и Анджей Дуда (president.gov.ua)

Владимир Зеленский проинформировал Анджея Дуду о мерах, которые осуществляет Украина с целью сохранения здоровья людей

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой обсудили координацию усилий по предотвращению негативных последствий для граждан двух государств из-за распространения в мире пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, Зеленский проинформировал Дуду о мерах, которые осуществляет Украина с целью сохранения здоровья людей.

Кроме того, украинский президент поблагодарил своего польского коллегу за предоставление медицинскими учреждениями бесплатной помощи гражданам Украины, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция в Польше.

В ответ на обращение Зеленского Анджей Дуда заверил, что польская сторона сделает все необходимое, чтобы все украинские граждане беспрепятственно вернулись на родину как транзитом из западноевропейских стран через территорию Польши, так и из самой Польши. Для этого будет использован и железнодорожный, и воздушный транспорт.

Стороны договорились в дальнейшем продолжить контакты на высшем уровне.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что 18 марта, выполняется 57 авиарейсов, которые возвращают в Украину 11,5 тысячи граждан.

Кроме того, Владимир Зеленский не исключал введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийАнджей ДудаКоронавирус
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