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Зеленський, Дуда та Науседа зробили спільну заяву після визнання Росією "ЛДНР"

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Київ, Середа 23 лютого 2022 15:27
Зеленський, Дуда та Науседа зробили спільну заяву після визнання Росією "ЛДНР" Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Російська Федерація визнала "ЛДНР", а також ухвалила рішення ввести війська на Донбас. У зв'язку з цим президенти України, Литви та Польщі зробили спільну заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Володимира Зеленського під час брифінгу.

Зеленський, Дуда та Науседа підписали спільну заяву у зв'язку з рішенням РФ визнати так звані "ДНР" та "ЛНР".

Президент України також подякував президенту Литви та Польщі за підтримку у непростий час.

"Президенти Литви та Польщі - це справжні друзі. Те, що вони приїхали в Україну, дуже важливо і ми це цінуємо. Передано нам шоломи, боєприпаси. Це все допомога, за яку я вдячний. Дипломати цих країн залишаються працювати. Цінуємо чітку реакцію цих держав на рішення Путіна. Ми єдині в оцінці цих злочинів", - сказав президент.

Нагадаємо, ЄС погодив пакет санкцій проти Росії за визнання "ЛДНР".

Пізніше Боррель розкрив зміст санкцій проти РФ.

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