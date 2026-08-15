Зеленский поручил создать закон о защите национальных святынь Украины
В Украине планируют ввести отдельный статус национальной святыни для важнейших объектов культурного наследия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №726/2026 президента Украины Владимира Зеленского и его заявление.
О будущем законе президент рассказал во время церемонии по случаю 975-летия Киево-Печерской лавры.
По его словам, он уже подписал указ о мерах по защите украинских национальных святынь и обсудил документ с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
"Я прошу парламент поддержать соответствующий закон, чтобы определить четко: что наши святыни и какие шаги нужны для защиты наших святынь на всей территории нашего государства", - сказал глава государства.
По его словам, закрепленный законом статус должен усилить защиту украинских святынь, музейных коллекций и культурного наследия, а также расширить финансовые, юридические и другие возможности для тех, кто занимается их сохранностью.
Что предусматривает указ
Кабинету Министров поручено до 24 августа этого года разработать проект закона о защите национальных святынь украинского народа. В документе должны прописать, в частности, критерии, по которым объект сможет получить статус национальной святыни.
В перечень планируется включать объекты, уже имеющие статус памятника национального значения и/или входящие во Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО - выдающиеся и уникальные центры исторической памяти, духовности и культуры украинцев, сыгравших роль в формировании украинской нации и государственности.
Закон также должен урегулировать, как именно будут формировать этот перечень, какие дополнительные меры охраны будут применяться к включенным объектам и какие полномочия получат органы власти, в частности, по государственным программам защиты таких объектов с учетом международных стандартов.
Отдельно предполагается ответственность за уничтожение и разрушение национальных святынь.
Кабмин также должен готовить и продвигать номинации украинских объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и усовершенствовать политику охраны памятников в условиях российской агрессии.
Министерству иностранных дел поручено более широко информировать мир о преступлениях России против культурного наследия Украины.
Добиваться ответственности РФ за эти преступления, поддерживать украинские номинации в ЮНЕСКО, а также привлекать международные средства, репарации и другие взыскания с России на охрану и реставрацию достопримечательностей.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия системно уничтожает украинское культурное наследие.
В ночь на 15 июня 2026 года российский дрон прицельно попал в Успенский собор Киево-Печерской лавры – главный храм комплекса, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Также в этом году Верховная Рада поддержала еще одну инициативу президента в сфере культурного наследия – основание Украинского национального пантеона , под которое правительство определило территорию "Киево-Печерской лавры".