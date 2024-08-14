Зеленский поручил Сырскому рассмотреть возможность усиления позиций на востоке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Сырского по ситуации на всех основных направлениях фронта.

По словам Сырского, украинские бойцы продолжают введение оборонительных операций в восточных и южных зонах. В частности основные усилия сосредоточены на Торецком и Покровском направлениях с целью недопущения продвижения врага и нанесения ему максимальных потерь.

"Посмотрите, пожалуйста, если там чего-то еще не хватает, мы можем предоставить... Понимаю, что непросто, но, может там еще можем как-то усилить наши войска на этих направлениях. Обратите на это внимание", - заявил Зеленский в ответ.

Ситуация на фронте

В течение длительного времени Покровское направление остается самым горячим на фронте. Ежедневно там происходит значительная часть от всех боестолкновений.

Только за минувшие сутки, 13 августа, на фронте было зафиксировано 134 боевых столкновения, 54 из которых состоялись именно на Покровском направлении. В том же числе 19 атак враг совершил на Торецком направлении.

Тем временем враг начал перебрасывать на Курское направление военных, которые должны были усилить Покровское направление.