Зеленский поручил Шмыгалю проработать вопрос демобилизации после 18 месяцев службы

Законопроект о демобилизации

Напомним, возможность демобилизации для военных, которые уже долгое время находятся на фронте, хотели предусмотреть в рамках законопроекта о мобилизации.

В апреле 2024 года перед вторым чтением комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки убрал из документа норму о демобилизации. Было принято решение, что будет разработан отдельный законопроект о демобилизации.

Однако законопроект о демобилизации в Раду так и не внесли.

Кроме того, пока в Раде отказываются рассматривать даже демобилизацию ограниченно годных до 25 лет.

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