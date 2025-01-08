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Зеленский поручил Шмыгалю проработать вопрос демобилизации после 18 месяцев службы

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать вопрос демобилизации военнослужащих после 18 месяцев службы. О результатах проинформирует Кабинет министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Зеленского на электронную петицию о демобилизации после 18 месяцев службы.

"Я обратился к премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с просьбой комплексно проработать затронутые в электронной петиции вопросы. О соответствующих результатах Вас проинформирует Кабинет министров Украины", - говорится в тексте ответа Зеленского.

Отметим, еще 7 апреля 2023 года петиция набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

 

Законопроект о демобилизации

Напомним, возможность демобилизации для военных, которые уже долгое время находятся на фронте, хотели предусмотреть в рамках законопроекта о мобилизации.

В апреле 2024 года перед вторым чтением комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки убрал из документа норму о демобилизации. Было принято решение, что будет разработан отдельный законопроект о демобилизации.

Однако законопроект о демобилизации в Раду так и не внесли.

Кроме того, пока в Раде отказываются рассматривать даже демобилизацию ограниченно годных до 25 лет.

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Владимир ЗеленскийДенис ШмыгальДемобилизация