Зеленский поручил расширить полномочия Конгресса местных и региональных властей

По его словам, Конгресс является важной и результативной площадкой прямой коммуникации с общинами и решения насущных вопросов, которые есть в регионах, взаимодействия местных властей со всеми структурами центральной власти, с правительством, а также Верховной Радой.

"Я благодарен всем, кто активно работает в рамках Конгресса. В частности, относительно того, что касается возобновления и подготовки к зиме. Но, конечно, работу Конгресса следует расширить и на больший спектр вопросов – и в отношении социальной сферы, и в связи, и в отношении создание рабочих мест, и в отношении многих-многих других вещей, которые важны людям по всей стране", - сказал президент.

Подготовка к зиме

Этой зимой россияне могут снова прибегнуть к ударам по объектам энергетики, чтобы оставить украинцев без света во время отопительного сезона.

В то же время, в Министерстве энергетики уверяют, что, несмотря на предварительные обстрелы, Украина во время предстоящего отопительного сезона сможет удовлетворить свои потребности в выработке электроэнергии.

Однако в "Укрэнерго" все же советуют украинцам не спешить избавляться от генераторов , которые были куплены во время прошлого отопительного сезона.

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